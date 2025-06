E45 Buonguerrieri Fdi | Il governo al lavoro per risolvere i problemi derivati da anni di incuria

L’E45 Buonguerrieri FDI si fa portavoce di un impegno concreto: il governo sta lavorando sodo per risolvere i problemi accumulati negli anni. La Tiberina, arteria strategica tra Romagna, Toscana e Umbria, sta finalmente ricevendo l’attenzione che merita. Dopo lunghe attese e silenzi, ora sono in arrivo interventi pianificati che garantiranno sicurezza e funzionalità. Con l’ANAS che prevede il completamento del 96% dell’opera a inizio settembre, il futuro è più vicino.

"La Tiberina è un'infrastruttura vitale per i collegamenti tra Romagna, Toscana e Umbria. Dopo anni di silenzi e ritardi da parte della sinistra, oggi c'è un Governo che ascolta i territori e risponde con interventi concreti e pianificati. ANAS prevede che a inizio settembre il 96% dell'arteria.

