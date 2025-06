È un dittatore!

scelto di affrontare con fermezza problemi complessi come l’immigrazione e la sicurezza non sembra più sufficiente. In un clima politico già acceso, le accuse di dittatura si fanno strada, alimentando un dibattito acceso e spesso distorto. Ma quanto è davvero vicina la nostra Italia a questo scenario? È tempo di riflettere sui confini tra decisionismo e autoritarismo, senza lasciare che le notizie, spesso manipolate, ci guidino in un senso unico.

Notizia del giorno: Trump è un dittatore! Ecco il nuovo mantra dei giornali italiani. Da quando è scoppiato il caos a Los Angeles, a seguito dei rimpatri promossi dall’amministrazione repubblicana, i media nostrani gridano scandalizzati all’autoritarismo di Washington. Purtroppo, anziché pensare ai vandali e ai facinorosi che stanno devastando la California, i Dem statunitensi accusano il presidente di attentare alla democrazia. Il fatto di aver inviato la Guardia nazionale viene visto come l’operazione di un regime repressivo. Il sindaco di Los Angeles Karen Bass ha definito “inutili” i 4mila soldati mobilitati da Washington a supporto delle forze locali. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - «È un dittatore!»

In questa notizia si parla di: dittatore - gridano - presidente - accusano

Le parole della commissione del Consiglio d'Europa che accusano le forze di polizia italiane di razzismo "sono semplicemente vergognose", afferma la premier Meloni. #ANSA Vai su Facebook

Erdogan è un dittatore? - che qualche ora prima aveva definito il presidente turco Recepp Tayyip Erdogan un «dittatore». Scrive ilpost.it

Trump, primo giorno da Presidente, dittatore? - "Sarò un dittatore solo il primo giorno della presidenza, quando chiuderò i confini e cancellerò le politiche per il clima ricominciando a trivellare", ha affermato l'ex presidente in un ... Segnala quotidiano.net

“Xi dittatore”. Michael Walzer difende la frase di Biden: “Dato di fatto, in diplomazia essere chiari è un bene” - Il presidente Xi non è stato eletto democraticamente e liberamente dai cinesi. Scrive repubblica.it