È stato indetto uno sciopero di tutti i settori pubblici e privati

Il prossimo venerdì 20 giugno, lavoratori di tutti i settori pubblici e privati si fermeranno per uno sciopero nazionale di 24 ore, proclamato da sigle come Cub, Sgb e Usb. Una manifestazione forte di disapprovazione che coinvolgerà migliaia di persone, unite nella richiesta di migliori condizioni e diritti. La protesta promette di essere un momento cruciale di confronto e cambiamento, mettendo in evidenza le esigenze di chi lavora ogni giorno per il nostro Paese.

Le sigle sindacali Confederazione unitaria di base (Cub), Sindacato generale di base (Sgb) e Unione sindacale di base (Usb) hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per i settori pubblici e privati. Lo scioperò avverrà il prossimo venerdì 20 giugno. A scioperare saranno lavoratori dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - È stato indetto uno sciopero di tutti i settori pubblici e privati

