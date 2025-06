E’ solo partecipazione Nessun valore politico

La partecipazione democratica dovrebbe essere un pilastro fondamentale di ogni comunità, ma recenti indiscrezioni sui CTP sollevano dubbi sulla reale efficacia di questo strumento. L’assessore Daniele Berardinelli ha ammesso che alcuni Consigli territoriali potrebbero aver affrontato problemi nelle candidature, tra errori e ritardi. È importante approfondire la questione per garantire un processo trasparente e partecipato, perché solo così si rafforza la fiducia tra cittadini e istituzioni.

Gli spifferi su alcuni problemi legati alle liste di alcuni Ctp sono arrivati anche all'orecchio dell'assessore con delega alla Partecipazione democratica, in cui rientrano i Ctp, Daniele Berardinelli: "Mi risulta che in alcuni Ctp non siano state presentate delle liste, tra errori e ritardi nella raccolta delle firme, non so bene e quindi dovrei informarmi meglio – spiega Berardinelli – Comunque non chiamate i rinnovi dei Consigli territoriali di partecipazione come una tornata elettorale politica. Si tratta soltanto di partecipazione democratica appunto, gente che si mette a disposizione per provare a migliorare la città, tutto qui.