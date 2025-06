È lui con la bimba in braccio Madre e figlia trovate morte spunta la foto dell’uomo arrestato | il dettaglio

Un'immagine inquietante riaccende i riflettori sul tragico caso di Villa Pamphili: un uomo con in braccio una neonata, catturato il 5 giugno e ora al centro di un’indagine. La fotografia, diffusa da Chi l’ha visto?, potrebbe svelare dettagli decisivi sulle ultime ore di madre e figlia. Il mistero si infittisce, ma questa testimonianza visiva potrebbe essere la chiave per fare luce su quella drammatica vicenda.

La fotografia risale al 5 giugno e potrebbe essere la chiave che riannoda le ultime ore di vita della madre e della bambina trovate morte a Villa Pamphili. A diffonderla è stata la trasmissione Chi l’ha visto?, che ha ricevuto una segnalazione da chi aveva assistito a una scena inquietante nel cuore di Roma: un uomo, vestito con maglietta, pantaloncini e cappellino, teneva in braccio una neonata vestita di rosa. A colpire i passanti non era solo l’aspetto insolito della scena, ma soprattutto il pianto ininterrotto della piccola, tanto da spingerli a chiamare la polizia. Gli agenti erano effettivamente intervenuti e l’uomo, che si presentò come il padre della bambina, mostrò documenti e parlò in italiano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

