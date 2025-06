È l'ora del tè freddo per fragranze e profumi

Scopri le fragranze estive 2025, che conquistano con note di tè verde, nero, bianco e matcha: l'alleato perfetto per rinfrescare le giornate sotto il sole cocente. Questi profumi, vibranti e rigeneranti, trasformano la tradizione in un’esperienza sensoriale unica, capace di evocare freschezza e vitalità. Del resto, cosa c’è di più rinfrescante di un tè ghiacciato? I nuovi profumi donna estate al tè sono infusi...

I profumi freschi estate 2025 puntano tutto sulle note di tè. Tè verde, tè nero, tè bianco e tè matcha sono, infatti, i protagonisti delle nuove fragranze donna estive. Del resto, sotto il sole cocente di questa stagione, cosa c'è di più rinfrescante, rigenerante e rinvigorente di un tè ghiacciato? Dimenticate, dunque, il tè delle cinque, caldo e confortante, che ispira i migliori profumi inglesi. I nuovi profumi donna estate al tè sono infusi con agrumi, menta, sentori balsamici e marini per avvolgere la pelle come brezza ghiacciata. Profumi freschi al tè: un po' di storia. Nonostante le tradizioni di alcuni Paesi anglosassoni e asiatici suggeriscano il contrario, le note di tè in profumeria sono da sempre percepite come fresche, vivaci e naturali.