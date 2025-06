È lei l’abbiamo trovata Rapita 13 anni fa oggi svolta e lacrime per papà Andrea

Dopo tredici anni di angoscia e speranza, la storia di Andrea Tonello si tinge di gioia: la sua bambina, scomparsa da piccola, è stata finalmente ritrovata in Ungheria. Un esempio di determinazione e collaborazione tra le forze dell’ordine che dimostra come la speranza possa trasformarsi in un felice lieto fine. La vicenda di Chantal ci ricorda che anche nei momenti più bui, la lotta per l’amore e la verità può portare alla luce un nuovo inizio.

Ha vissuto un incubo per tredici lunghi anni, con la speranza che un giorno possa finire. Questa è stata la realtà per Andrea Tonello, un padre che non ha mai smesso di lottare per riabbracciare sua figlia Chantal, sparita a soli 14 mesi. Finalmente, quel giorno è arrivato. Chantal è stata trovata in una tranquilla cittadina ungherese, lontana dalle luci della ribalta, grazie a un’operazione coordinata tra la polizia italiana e le autorità magiare. Un colpo di scena degno di un film, ma qui la realtà supera la finzione. I media italiani, tra cui il Tg1, hanno rapidamente diffuso la notizia, celebrando il successo di un mandato di cattura internazionale che ha finalmente portato al fermo della madre, Stallai Klaus Is Illdolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - Una tragedia ha colpito Como, dove una donna di 89 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. I vicini, preoccupati per la sua invisibilità e il silenzio prolungato, hanno infine lanciato l'allarme.

È stata identificata la donna trovata morta a Villa Pamphili con la figlia. La donna - bionda, 30 anni circa, altra 164 centimetri, 58 chili di peso - è stata trovata intorno alle 19.30 di sabato a ridosso della cancellata che dà su via Leone XIII, a Roma: era morta d Vai su Facebook

NINA: Matilde rapita dalla mamma, l'abbiamo trovata - Le Iene Video; Andrea Sempio, i bigliettini nella spazzatura: Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare”; L'sms di Paola Cappa: Mi sa che abbiamo incastrato Stasi. E spunta un video inedito.

Sottratta dalla madre a 14 mesi, trovata in Ungheria - È durata quasi tredici anni la battaglia ingaggiata da Andrea Tonello per ritrovare la figlia Chantal, che quando aveva 14 mesi fu portata in Ungheria dalla madre, che successivamente fece perdere le ... Riporta ansa.it

