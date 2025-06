E i concorsi non vanno meglio | All’orale il 5,5% dei candidati

Ogni anno, migliaia di candidati si sfidano nei concorsi pubblici con la speranza di un futuro stabile. Tuttavia, i dati recenti rivelano uno scenario scoraggiante: nel concorso per assistenti amministrativi nelle aziende sanitarie toscane, solo il 5,5% dei partecipanti ha superato le prove scritte. Un risultato che solleva interrogativi sulla trasparenza e l’efficacia delle procedure, alimentando un dibattito sulla necessità di riforme profonde nel sistema concorsuale italiano.

"Dei 2.500 partecipanti solo 138 hanno superato le prove scritte e sono stati quindi ammessi agli orali del concorso per assistenti amministrativi a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie della Toscana ". E’ il dato reso noto da Roberto Carletti, segretario della Fp Cgil, che lo commenta puntando il dito contro un ’responsabili’ preciso: "Siamo di fronte – dice – al fallimento delle procedure concorsuali di Estar " "È quantomeno anomalo l’esito parziale del concorso indetto da Estar – continua il segretario –. In queste ore si stanno moltiplicando le segnalazioni di partecipanti su domande non pertinenti, mal formulate o totalmente errate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E i concorsi non vanno meglio: "All’orale il 5,5% dei candidati"

In questa notizia si parla di: concorsi - vanno - meglio - orale

**FORMAT POWER POINT – Lezione Simulata per ITP**Vuoi superare al meglio la Prova Orale del Concorso Scuola 2024/25? Questo PowerPoint preimpostato è lo strumento perfetto per te! Pensato per Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP) 25 slide chiare, Vai su Facebook

E i concorsi non vanno meglio: All’orale il 5,5% dei candidati; Bando concorso dirigenti scolastici, cosa studiare per la prova orale? Gli argomenti del colloquio; Concorso Elevate Qualificazioni DSGA, la prova orale da metà maggio: affrontala con noi.

Concorsi pubblici, ecco come cambiano: niente orale (fino al 2026) e test su base regionale - Almeno fino al 2026 che, per inciso, è l’anno entro il quale dovranno essere completati i progetti del Pnrr, il Piano nazionale ... Come scrive ilmattino.it

Concorsi a scuola: 50 quesiti e orale. Arrivano nuove regole più snelle - (un solo scritto al pc di 50 domande, poi l’orale e la valutazione dei titoli); dovranno essere banditi ... Segnala ilsole24ore.com

Concorsi per la Pa, si cambia: niente orale e posti riservati a chi ha fatto il servizio civile - Sempre in base a quanto scrive Il Messaggero, i concorsi nazionali banditi dalla Commissione ... Come scrive corriere.it