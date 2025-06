È guerra tra Israele e Iran | missili colpiscono anche Tel Aviv dopo i raid su Teheran e sulle basi del programma atomico

In un clima di tensione crescente, Israele e Iran si trovano sul filo del rasoio, con l’ultimo scambio di missili che ha colpito Tel Aviv dopo i raid su Teheran. La strategia israeliana mira a distruggere il cuore del programma nucleare iraniano, minacciando di mettere in ginocchio il mercato energetico globale. Con l'offensiva "Rising Lion", Netanyahu sfida apertamente il nemico, mentre i mercati tremano di fronte alle incognite di un conflitto che potrebbe sconvolgere l’intero equilibrio mondiale.

Come Israele vuole distruggere il cuore del programma nucleare iraniano Così l'Iran potrebbe "chiudere il rubinetto" del petrolio Volano i prezzi di gas, petrolio e oro Con la sua offensiva "Rising Lion" contro l'Iran il primo ministro israeliano Netanyahu ha sfidato apertamente anche. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - È guerra tra Israele e Iran: missili colpiscono anche Tel Aviv dopo i raid su Teheran e sulle basi del programma atomico

In questa notizia si parla di: iran - israele - guerra - missili

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

L'Iran risponde a Israele con una triplice raffica di missili | Netanyahu agli iraniani: "Opponetevi al regime" | A Teheran raid Idf sul quartiere di Khamenei #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #14giugno Vai su X

Guerra, arriva la risposta dell’Iran: lanciati missili verso Israele, ci sono feriti Vai su Facebook

L’Iran colpisce Tel Aviv: la controffensiva di Teheran dopo l’attacco israeliano; I missili di Israele sull’Iran: è guerra. «Apriremo le porte dell'inferno»; Le sirene d'allarme suonano in Israele, l'Iran lancia una nuova ondata di missili.

Israele-Iran, notte di attacchi. Raid sul quartiere di Khamenei, missili sui palazzi a Tel Aviv - Notte di attacchi da entrambi i fronti tra Israele e Iran in una nuova spirale di guerra nella regione. Segnala iltempo.it

Guerra aperta tra Israele e Iran, attacchi incrociati nella notte. Missili contro Tel Aviv, esplosioni a Teheran: morti e terrore - Aerei da combattimento israeliani avrebbero bombardato una base militare nella città di Zanjan. Secondo msn.com

Guerra Israele-Iran, ancora missili su Tel Aviv. Teheran: «Colpiremo tutti i Paesi che difenderanno Israele». E annuncia nuovi raid - Alcune ore dopo la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti ... Secondo leggo.it