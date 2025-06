È guerra fra Israele e Iran

In un clima di tensione crescente, il mondo assiste a uno dei momenti più critici della storia recente: l’Operazione Rising Lion ha scatenato una guerra aperta tra Israele e Iran. Con raid devastanti e dichiarazioni di rappresaglia, il conflitto minaccia di suscitare una crisi senza precedenti. La comunità internazionale si trova di fronte a una sfida cruciale: trovare una via per la pace o prepararsi a un escalation senza ritorno. Come evolverà questa drammatica situazione?

Israele attacca l'Iran ritenendolo vicino al completamento dell'atomica. L'Iran giura vendetta e designa nuovi aspiranti martiri dopo l'ecatombe di prime linee incredibilmente sorprese dal raid più annunciato della storia. Dalle due di venerdì (ora di Teheran) bombe perforanti piovono su tutti i bersagli strategici. Operazione Rising Lion. "È una dichiarazione di guerra", scrive all'Onu il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi chiedendo alla Ue di condannare "la grave violazione del diritto internazionale". "È solo l'inizio", ammette il portavoce Idf generale Effie Defrin. "Stiamo continuando con tutte le nostre forze per raggiungere gli obiettivi prefissati", aggiunge il capo di stato maggiore Eyal Zamir.

