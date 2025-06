È definito Il nido degli Dei ed è uno degli insediamenti più antichi della Sicilia | fondata quasi 3000 anni fa | Ogni passo ti fa respirare la storia

Il soprannome non è solo suggestivo, ma riflette la sua storia millenaria, l’armonia tra natura e cultura, e la sensazione di essere sospesi tra cielo e terra. Qui, ogni angolo rivela un pezzo di passato, un tocco di scienza e una vista che rimane impressa nel cuore. Scopri questa gemma nascosta della Sicilia, un vero e proprio viaggio nel tempo tra miti, natura e bellezza senza pari.

Un borgo sospeso tra le nuvole carico di storia, bellezza e scienza con un panorama che toglie il fiato. Arroccata sulla vetta di un monte, a più di 700 metri sul livello del mare, si trova questa cittadina che domina il paesaggio occidentale della Sicilia con una maestosità senza tempo. È per la sua posizione sospesa tra cielo e terra che questo borgo medievale è conosciuto come il "nido degli dei". Il soprannome non è solo suggestivo, ma perfettamente calzante per un luogo dove la natura, la storia e la cultura si intrecciano in modo unico. La posizione geografica regala a chi la visita una delle viste più spettacolari dell'intera isola.

