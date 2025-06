Dzeko torna in Serie A | se lo contendono questi due club Ultime

Dzeko torna in Serie A: si contendono il suo ingaggio due grandi club italiani. Dopo le avventure con il Fenerbahçe, il bomber bosniaco potrebbe presto tornare a calcare i campi nostrani, accendendo il duello tra queste due rinomate squadre. L’estate di calciomercato si preannuncia infuocata, e il suo possibile ritorno potrebbe rivoluzionare la prossima stagione. La lotta per aggiudicarsi Dzeko si fa sempre più intensa, lasciando tutti con il fiato sospeso.

sul futuro dell’ex attaccante dell’Inter vicino al rientro in Italia. Con il calciomercato estivo in arrivo la Serie A 20252026 potrebbe accogliere nuovamente uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni: Edin Dzeko. Dopo due stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce, il centravanti bosniaco è al centro di un vero e proprio derby dell’Appennino, con Bologna e Fiorentina pronte a contenderselo per rinforzare il reparto offensivo. Dzeko, attualmente 38enne, non ha mai nascosto il suo affetto per la Serie A, vissuta indossando le maglie di Roma e Inter, collezionando 150 gol complessivi tra tutte le competizioni e diventando uno dei punti di riferimento in entrambe le avventure. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dzeko torna in Serie A: se lo contendono questi due club. Ultime

