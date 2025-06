Dzeko ritorno a sorpresa in Serie A | un club sorpassa il Bologna! – Sky

Dzeko torna a sorpresa in Serie A, ma questa volta con un nuovo club che potrebbe cambiare le sorti del campionato. Dopo aver lasciato il segno con Roma e Inter, il centravanti bosniaco si prepara a riscrivere la sua storia in maglia viola. La sua scelta, sorprendente ma strategica, rappresenta una mossa importante nel calciomercato italiano, confermando ancora una volta quanto Dzeko sia un protagonista indiscusso. Con questa nuova avventura, si prospettano emozioni e sfide entusiasmanti per tutti gli appassionati.

Dzeko è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga carriera in Serie A. Dopo aver lasciato un segno profondo con le maglie di Roma e Inter, il centravanti bosniaco potrebbe presto fare ritorno in Italia. E secondo quanto riportato da Sky Sport, non dovrebbe andare al Bologna, come sembrava fino a pochi giorni fa, ma alla Fiorentina. SUPERATA LA CONCORRENZA – La Fiorentina ha infatti rilanciato con forza nelle ultime ore, superando la concorrenza del Bologna, che era vicino alla chiusura. Fondamentale è stato il benestare del nuovo tecnico Stefano Pioli, pronto a tornare sulla panchina della Viola e desideroso di avere un attaccante esperto e affidabile per guidare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

