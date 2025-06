Dzeko riflette sull' offerta del Bologna mentre la Fiorentina tenta il sorpasso

Dzeko valuta con attenzione l'offerta del Bologna, desideroso di un accordo chiaro e vantaggioso: un anno a 1,5 milioni più bonus, con opzione per il secondo. Tuttavia, la Fiorentina si fa sotto, tentando il sorpasso e lasciando il bosniaco a riflettere sui propri progetti futuri. La corsa al suo ingaggio entra nel vivo, e il club emiliano non sta a guardare, pronto a manovrare le carte decisive per aggiudicarsi il top player.

Dzeko sì, ma non a tutti i costi: solo ai patti proposti dal Bologna: ovvero un anno di contratto a 1,5 milioni più bonus, a cui aggiungere eventualmente l’opzione per la seconda stagione, in virtù dei 39 anni. L’asso bosniaco riflette, ma ieri ha avuto nuovi contatti con la Fiorentina, che tenta il sorpasso: segno che vuole prendersi il tempo di valutare. E il Bologna non sta con le mani in mano. La lista è uno degli argomenti che manovrerà gli incastri di mercato: per la Uefa, serviranno 4 italiani nati prima del 2003, 17 over e a questi si potranno aggiungere giocatori che hanno almeno 3 anni nel settore giovanile: ad oggi Ravaglia e Urbanski, con quest’ultimo che potrebbe partire, anche perché in scadenza al 20026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dzeko riflette sull'offerta del Bologna mentre la Fiorentina tenta il sorpasso

