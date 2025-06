Durante uno sketch dovevo aprire un libro sullo sci che invece era pieno di foto molto hot La Gialappa’s lo faceva per imbarazzarmi Emilio Fede? Mi mando via senza avvisare | parla Ellen Hidding

Ellen Hidding, ex nuotatrice e modella diventata volto iconico della TV italiana, ha condiviso dettagli sorprendenti sulla sua carriera, inclusi momenti esilaranti e imbarazzanti. Ricordando il suo debutto a Mai Dire Gol, ha svelato come un episodio con un libro hot abbia lasciato tutti senza parole, tra risate e imprevisti. La sua storia dimostra che anche nei momenti più assurdi, la passioneda talento può aprire porte inaspettate, trasformando ogni sfida in un successo.

Fu lei, Ellen Hidding, ad arrivare dopo Simona Ventura come conduttrice di Mai Dire Gol, con la Gialappa’s. E così la ex nuotatrice e modella diventò un volto popolarissimo in Italia. Hidding si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera: “Il primo anno ci fu l’episodio più clamoroso. Eravamo alla conduzione io, Dix e Bisio. Gioele interpretava in una gag Alberto Tomba che tornando da chissà quale gara mi portava un libro ‘così impari a sciare’. Peccato che una volta aperto il libro mi ritrovai solo foto assai hot. E la Gialappa’s: ‘Ci devi fare la descrizione di quello che stai leggendo’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ellen Hidding: «La Gialappa's usò foto hot per imbarazzarmi. Con Mike minigonna vietata. Fede mi sostituì senza dirmi nulla. Marcuzzi amica vera».

