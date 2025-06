Duomo percorso a pagamento | biglietto per sagrestia e coro

Il 14 giugno 2025, il Duomo di Modena apre le sue porte in modo esclusivo, offrendo un percorso a pagamento che permette di scoprire tesori nascosti e capolavori d’arte. Potrai ammirare da vicino il maestoso coro ligneo con le splendide tarsie quattrocentesche, e immergerti nella storia del miracolo di San Geminiano, toccando con mano la memoria della città. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore di Modena.

Modena, 14 giugno 2025 – Potremo ammirare da vicino il meraviglioso coro ligneo, con le tarsie quattrocentesche dei Canozi da Lendinara, o alzare lo sguardo verso la scultura di Agostino di Duccio che ricorda uno dei miracoli più famosi di San Geminiano, il salvataggio del bimbo caduto dalla Ghirlandina. E nella sacrestia, solitamente non aperta al pubblico, si potrà perfino vedere l’amatissimo ‘braccio di San Geminiano’, ovvero il reliquiario in argento con cui l’arcivescovo benedice i fedeli il 31 gennaio. Tutte queste ‘perle’ di storia e di bellezza faranno parte del nuovo percorso di visita del presbiterio alto del Duomo di Modena (“Colori d’arte e fede”) che prenderà il via martedì 17 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duomo, percorso a pagamento: biglietto per sagrestia e coro

