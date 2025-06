Duello sul centro storico | I problemi sono reali

Nel cuore del centro storico, il confronto tra il comitato civico e l’assessore Paolo Renna si infiamma. I residenti denunciano problemi concreti: raccolta rifiuti insoddisfacente e parcheggi inefficaci, mentre l’amministrazione difende gli sforzi fatti. Un duello acceso che mette in luce le sfide di una città che desidera migliorare, ma spesso si scontra con realtà complesse. La questione rimane aperta, perché solo ascoltando tutte le voci si potrà trovare una vera soluzione.

"Il miglioramento nella raccolta rifiuti non è soddisfacente e i parcheggi aggiuntivi che ci sono stati concessi non funzionali. Il nostro proposito è fare segnalazioni concrete, non siamo parte di giochi strumentali". Il comitato civico dei residenti del centro storico controreplica all’assessore Paolo Renna che, entrando nel merito delle questioni sollevate dal comitato in una lettera al sindaco Sandro Parcaroli – pulizia delle strade e scarsità di parcheggi – aveva sottolineato come "dopo un confronto avevamo accolto le richieste dei residenti, concedendo più parcheggi e, con la collaborazione del Cosmari, raddoppiato i turni di raccolta dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duello sul centro storico: "I problemi sono reali"

