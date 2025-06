Due ustionati gravi in incendio di sterpaglie | paura in Valdinievole interviene Pegaso

Un incendio di sterpaglie e ulivi ha scosso la Valdinievole, causando gravi ustioni a due persone e scatenando l'intervento tempestivo del Pegaso. La paura si è diffusa tra Montecatini e Pieve a Nievole, ma grazie alla prontezza dei soccorritori, si spera in un rapido recupero. La comunità resta in attesa di aggiornamenti, mentre i vigili del fuoco continuano le operazioni di spegnimento e prevenzione.

Montecatini, 14 giugno 2025 – Paura tra Montecatini e Pieve a Nievole. Due persone sono rimaste gravemente ustionate nell’incendio che ha attaccato alcune piante, e in particolare ulivi nella zona di Pietrea Cavate. Ad andare a fuoco anche un campo di sterpaglie. I due ustionati gravi sono una persona di 54 anni che è stata trasferita all’ospedale Cisanello di Pisa e un’altra di 85 anni. Quest’ultima ha ustioni di secondo e terzo grado ed è stata trasportata in una struttura dell’Emilia Romagna. Due gli elicotteri Pegaso che sono intervenuti e che sono atterrati nel vicino campo sportivo de La Palagina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due ustionati gravi in incendio di sterpaglie: paura in Valdinievole, interviene Pegaso

