Due 23enni in difficoltà in Val Borago portate al sicuro dal Soccorso alpino

Due ragazze di 23 anni, provenienti da Verona, si sono avventurate nella selvaggia Val Borago, ma il loro sentiero si è rivelato più impegnativo del previsto. Arrivate con i mezzi pubblici e poi impegnate in un percorso accidentato, hanno incontrato difficoltà che hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino. La loro avventura, iniziata con entusiasmo, si è conclusa in sicurezza grazie all’intervento competente e tempestivo dei soccorritori. Una testimonianza di come la prudenza sia fondamentale in ambienti naturali così selvaggi.

Arrivate con i mezzi pubblici nelle vicinanze dell'inizio del sentiero della Val Borago, che da Avesa porta a Montecchio, due ragazze di 23 anni di Verona si sono inoltrate nella vallata, impegativa e molto selvaggia. Superata la scala di ferro che permette di oltrepassare un salto, di fronte. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Due 23enni in difficoltà in Val Borago, portate al sicuro dal Soccorso alpino

In questa notizia si parla di: borago - 23enni - difficoltà - portate

Due 23enni in difficoltà in Val Borago, portate al sicuro dal Soccorso alpino.