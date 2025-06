Droni iraniani intercettati in Cisgiordania

In un'inedita escalation di tensioni, droni iraniani sono stati intercettati e abbattuti dall'Aeronautica israeliana in Cisgiordania e sul Mar Morto. L'allarme aereo, scattato alle 8:11 (7:11 in Italia), ha evidenziato come la regione si trovi sempre più nel mirino di minacce esterne. Questa dinamica apre un nuovo capitolo nel complesso scenario geopolitico mediorientale, con implicazioni che richiedono attenzione e risposte strategiche.

L'Aeronautica militare israeliana ha abbattuto diversi droni iraniani nelle zone della Cisgiordania e del Mar Morto intercettati dopo un allarme aereo scattato alle 8:11 (le 7:11 in Italia). 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Droni iraniani intercettati in Cisgiordania

In questa notizia si parla di: droni - iraniani - intercettati - cisgiordania

Israele si prepara all’attacco dei droni iraniani - Israele si trova sull’orlo di una crisi senza precedenti, con il governo che si prepara a respingere l’attacco dei droni iraniani.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver iniziato a intercettare droni iraniani Vai su Facebook

Israele - Iran, le news in diretta. Colpite Teheran e la residenza di Khamenei. Reazione iraniana, centrato edificio: 3 morti, 80 feriti; Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; Israele-Iran, seconda notte di guerra | Tel Aviv colpisce la residenza di Khamenei, Teheran bombarda le case: 3 morti, decine di feriti.

Sirene antimissile ad Amman, il regno intercetta i droni iraniani come nel 2024 - Iran (Internazionale) Già all’alba le notizie degli attacchi israeliani in Iran indicavano un venerdì diverso dal solito per i giordani. Riporta ilmanifesto.it

Israele, intercettati tutti i droni lanciati dall'Iran - Tutti i droni lanciati dall'Iran verso Israele sono stati intercettati fuori dai confini del Paese, riferisce l'Idf. Si legge su msn.com

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo - Approvata risoluzione con 149 si, 12 contrari, tra cui Usa L'Assemblea Generale dell'Onu approva una risoluzione sulla situazione uman ... Da msn.com