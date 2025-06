Droga nascosta nel locale caldaia irrompono i carabinieri | arrestato un 50enne

Un’operazione a sorpresa scuote Messina: i carabinieri irrompono nel locale caldaia e scoprono droga nascosta, arrestando un 50enne. Supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, i militari hanno svelato un insospettabile nascondiglio di sostanze stupefacenti. La vicenda evidenzia ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine contro il traffico illecito e il rischio che cela ogni angolo della città. Un episodio che rafforza l’urgenza di intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini.

I carabinieri della Stazione di Messina Tremestieri, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato un 50enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. E' accaduto ieri mattina, nell’ambito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Droga nascosta nel locale caldaia, irrompono i carabinieri: arrestato un 50enne

In questa notizia si parla di: arrestato - carabinieri - 50enne - droga

Viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa del padre: arrestato dai Carabinieri - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Carpi per aver violato un divieto di avvicinamento.

Marsala: arrestato 70enne con 5 kg di hashish sullo scooter. Fermato con 50 panetti. I Carabinieri lo hanno bloccato durante un controllo stradale a Birgi: l'uomo era in evidente stato di agitazione quando hanno trovato la droga… https://www.marsalalive.it/202 Vai su Facebook

Droga nascosta nel locale caldaia, irrompono i carabinieri: arrestato un 50enne; Messina, spaccio in casa: 50enne arrestato dai Carabinieri. Droga nascosta nel locale caldaia; Pistola, droga e soldi in casa. Arrestato 50enne.

Eroina e marijuana nel locale caldaia: arrestato un 50enne messinese - it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria MESSINA – Un 50enne messinese è stato arrestato dai car ... Riporta tempostretto.it

Aveva droga in casa: arrestato dai carabinieri - All’interno del locale caldaia, abilmente occultata in un’intercapedine, i Carabinieri hanno scovato e sequestrato oltre 350 grammi di marijuana suddivisa in dosi da un grammo, pronte per la cessione. Scrive messinaoggi.it

Palagonia, tenta di rubare a casa della madre: Arrestato 27enne - Un 27enne è stato arrestato dai Carabinieri per violazione di domicilio e tentato furto. Si legge su lamilano.it