Drammatica distrazione per un 30enne | non vede la porta a vetro l’infrange e si ferisce gravemente L’episodio ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano

Una semplice distrazione può trasformarsi in un dramma: ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano, un 30enne si è ferito gravemente dopo aver infranto una porta di vetro. Un episodio che ci ricorda quanto l'attenzione sia fondamentale nelle piccole azioni quotidiane.

Un incidente inquietante quello avvenuto ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano, dove un giovane di 30 anni ha subito gravi ferite a causa di una banale disattenzione. Il ragazzo, residente nella zona, è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava nei pressi di un portone in vetro. Il Dramma della Porta di Vetro. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:30 di ieri. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Stazione di Piedimonte, il giovane non avrebbe notato che il portone in vetro fosse chiuso. Quando ha cercato di attraversarlo, si è violentemente sbattuto contro la superficie, che ha ceduto, provocando la rottura del vetro.