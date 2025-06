Dramma nel Ferrarese | si tuffa in acqua per salvare 2 turisti e muore a sedici anni

Una tragedia sconvolge il Ferrarese: un giovane di soli sedici anni si è immerso nel canale Logonovo per salvare due turisti in difficoltà, ma purtroppo non è sopravvissuto. Il coraggio e l’altruismo di Aymane Ed Dafali, di origini magrebine, hanno commosso l’intera comunità. La sua azione eroica ricorderà sempre il valore del sacrificio, lasciando un vuoto difficile da colmare. La sua memoria resterà viva come esempio di altruismo e generosità.

Tragedia nel pomeriggio nel Ferrarese, dove un giovane di origine magrebina (il sedicenne Aymane Ed Dafali) ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua per soccorrere due turisti in difficoltà. E’ successo nel canale Logonovo, al Lido degli Estensi, in una zona interdetta alla balneazione. Poco prima delle 18, il ragazzo si trovava su un pedalò insieme a tre amici, quando ha notato una coppia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dramma nel Ferrarese: si tuffa in acqua per salvare 2 turisti e muore a sedici anni

In questa notizia si parla di: ferrarese - acqua - turisti - dramma

Dramma nel Ferrarese: si tuffa in acqua per salvare 2 turisti e muore a vent'anni; Si tuffa per soccorrere due turisti: annega migrante-eroe; Superstrada Ferrara-Mare da incubo, ora serve una svolta.

Dramma nel Ferrarese: si tuffa in acqua per salvare 2 turisti e muore a vent'anni

Secondo gazzettadelsud.it: Tragedia nel pomeriggio nel Ferrarese, dove un giovane di origine magrebina (il 20enne Aymane Ed Dafali) ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua per ...