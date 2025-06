Dragon Trainer intervista a Mason Thames e Nico Parker | Chi è cresciuto con Hiccup e Astrid amerà il film

Scoprite il mondo magico di "Dragon Trainer" attraverso l'intervista esclusiva a Mason Thames e Nico Parker, i giovani attori protagonisti del nuovo live action diretto da Dean DeBlois. Con Julian Dennison, Gabriel Howell e altri talenti, questa avventura epica arriva nelle sale dal 13 giugno. Mason Thames, ancora giovanissimo, incarna alla perfezione Hiccup, lasciando il pubblico senza parole. Ecco chi sono i ragazzi dietro i personaggi che hanno conquistato il cuore di tutti.

Ecco chi sono i ragazzi protagonisti del live action diretto da Dean DeBlois: ci sono anche Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn. In sala dal 13 giugno. Mason Thames non ha nemmeno 18 anni, ma √® gi√† una star: √® proprio lui a interpretare Hiccup, protagonista della saga live action di Dragon Trainer. La somiglianza con la sua controparte animata √® impressionante: sguardo intelligente, animo sensibile, fisico asciutto. L'attore √® perfetto per interpretare l'unico vichingo dell'isola di Berk che non vuole uccidere i draghi ma studiarli. Accanto a lui, come nel film animato uscito nel 2010 e ispirato al romanzo di Cressida Cowell, ci sono gli altri aspiranti cacciatori di draghi, su tutti la combattiva Astrid, che ha il viso di Nico Parker. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Dragon Trainer, intervista a Mason Thames e Nico Parker: "Chi √® cresciuto con Hiccup e Astrid amer√† il film"

Dragon Trainer #DragonTrainer di Dean DeBlois con Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler. Spettacoli ore: 17:00; 19:15; 21:30. Lunedì: sala riservata.

Dragon Trainer, intervista a Mason Thames e Nico Parker: Chi √® cresciuto con Hiccup e Astrid amer√† il film; Dragon Trainer, Mason Thames spiega come Hiccup √® diverso nel live action; In occasione dell'uscita dell'attesissimo film live action ‚ÄúDragon Trainer‚ÄĚ con Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler e Nick Frost nelle vendite da venerd√¨ 13 giugno 2025.

