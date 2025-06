Dragon Trainer | come mai David Tennant non è tornato per il live action?

Se ti sei chiesto perché David Tennant non sia tornato nel live action di Dragon Trainer, la risposta arriva direttamente da Dean DeBlois. Il regista spiega le ragioni dietro questa scelta, svelando dettagli esclusivi su come il film si stia evolvendo e su quali siano state le decisioni artistiche e tecniche. Scopriamo insieme cosa ha portato a questa scelta e cosa aspettarci dal nuovo capitolo.

Dean DeBlois, regista sia della versione animata che di quella live-action del 2025 di Dragon Trainer, spiega perché al membro del cast originale David Tennant non è stato offerto di riprendere il suo ruolo nel nuovo film. L’attore ha prestato la voce a Stizzabifolco, un vichingo alto e muscoloso, guerriero della tribù dei Teppisti Pelosi, e papà di Moccicoso. Tuttavia, non è tornato per la versione live-action di Dragon Trainer, ora nelle sale. Il personaggio è interpretato da Peter Serafinowicz. In un’intervista con The Hollywood Reporter, a DeBlois è stato chiesto se ha preso in considerazione altri membri del cast originale, oltre a Gerard Butler, per ruoli nel remake live-action del 2025. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025 - Il Best Movie Comics and Games 2025 si prepara a stupire con l'anteprima del live-action "Dragon Trainer", in uscita il 13 giugno.

