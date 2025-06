Dragon trainer 2 live action | trama data di uscita e dove vederlo in streaming

Durante il CinemaCon 2025 è stato annunciato con entusiasmo che il celebre film d’animazione Dragon Trainer 2 arriverà in versione live action. Questa trasformazione promette di portare l’affascinante mondo di Berk su grande schermo in modo ancora più coinvolgente e realistico. I fan sono impazienti di scoprire trama, data di uscita e dove poterlo vedere in streaming. L’attesa cresce tra gli appassionati, desiderosi di rivivere le avventure di Hiccup e Sdentato come mai prima d’ora.

annuncio e dettagli sul live action di dragon trainer 2. Durante il CinemaCon 2025, è stato ufficialmente annunciato che il celebre film d'animazione Dragon Trainer 2 sarà adattato in una versione live action. Questa novità rappresenta un importante passo avanti per i progetti di DreamWorks, che continuano a espandere il proprio universo cinematografico attraverso nuove produzioni. L'attesa cresce tra gli appassionati, desiderosi di scoprire come verrà reinterpretata la storia attraverso questa nuova prospettiva. data di uscita e distribuzione del film in live action. quando arriverà nelle sale?.

