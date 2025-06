Dovevano inviare truppe in Ucraina Ora i volenterosi litigano sulle armi

In un clima di tensione internazionale crescente, le tensioni tra alleati e le sfide geopolitiche si intrecciano, mentre le questioni di supporto militare e alleanze si fanno sempre più complesse. Parigi, Berlino e Bruxelles si contendono il protagonismo, mentre i vari attori globali plasmano il futuro della sicurezza europea e mondiale. In questo scenario tutt’altro che pacifico, il mondo si interroga: come si evolveranno le alleanze e quali saranno le prossime mosse? Lo speciale...

Parigi prova a escludere Londra dai progetti europei per l’acquisizione di materiali bellici. Berlino, varato il suo piano per la Difesa, nega il debito Ue agli altri. Ma Ursula von der Leyen dà ancora 1 miliardo a Kiev: in totale sono 150.. Il presidente ucraino sarà in Canada, però gli Usa si oppongono a dichiarazioni di supporto In ballo anche le spese militari in vista del vertice Nato e la lotta al traffico di migranti.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dovevano inviare truppe in Ucraina. Ora i volenterosi litigano sulle armi

"L'Italia ha da tempo dichiarato che non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità. Credo sia un fatto di coerenza e chiarezza". Lo ha det Vai su Facebook

