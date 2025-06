Dove vedere in tv la Superbike oggi GP Misano 2025 | orari programma 14 giugno streaming

Se sei appassionato di motori e non vuoi perderti nemmeno un minuto dell’adrenalinico GP di Misano 2025, sei nel posto giusto! Scopri ora dove vedere in tv e in streaming tutte le emozioni della Superbike, con orari, programma e diretta live, per vivere al massimo questa tappa cruciale del Mondiale. Preparati a una corsa senza esclusione di colpi!

Entriamo ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, sesto appuntamento del Mondiale superbike 2025. Sullo splendido tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, a partire dalla giornata odierna si incomincerà finalmente a fare sul serio, dato che il campionato dedicato alle moto derivate di serie inizierà a consegnare i primi punti del weekend. Non si scherza più! LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.00 E ALLE 14.00 A proposito, qual è la situazione riguardo la corsa verso il titolo del Mondiale SBK 2025? Ci presentiamo al round romagnolo con la classifica generale che vede sempre Nicolò Bulega al comando con 252 punti e un margine di vantaggio di 31 lunghezze sul suo vero rivale per il titolo, ovvero il turco della BMW Toprak Razgatlioglu. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Misano 2025: orari, programma 14 giugno, streaming

