Oggi a Le Mans si accende l'emozione con la 24 Ore, uno degli eventi più prestigiosi e leggendari nel mondo delle corse automobilistiche. La diretta live partirà alle 16.00, offrendo agli appassionati un’occasione unica di seguire ogni istante di questa sfida epica. Vuoi scoprire dove guardare in TV e in streaming questa storica edizione del 2025? Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere in prima persona questa avvincente battaglia.

Oggi è il grande giorno a Le Mans, il sabato della mitica 24h valida come quarto round del FIA World Endurance Championship. Cresce l’attesa per una delle corse più famose e prestigiose al mondo, un evento leggendario giunto nel 2025 alla propria 93ma edizione. LA DIRETTA LIVE DELLA 24 ORE DI LE MANS DALLE 16.00 Regna l’incertezza alla vigilia della corsa transalpina che negli ultimi due anni ha premiato Ferrari. Il marchio di Maranello ci riprova in una classe regina che vedrà il debutto di Aston Martin, marchio che vanta un solo sigillo sul ‘Circuit de la Sarthe’. Alle 16.00 la partenza della corsa che oltre alle Hypercar vedrà in azione anche LMP2 e LMGT3 per la seconda volta nella storia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la 24 Ore di Le Mans 2025: programma integrale, canale, streaming

24 Ore di Le Mans, il programma in TV: 15:00 - 16:00 Pre Gara Dalle 16:00 oggi - Alle 16:00 domani Gara 16:00 - 17:00 Post Gara TV: diretta integrale su Discovery+, anche su Eurosport 1 dalle 15:00 alle 20:25 e dalle 22:40 alle 17:00 di domani Vai su X

Il quarto round del Mondiale Endurance 2025 è il più atteso del calendario: la leggendaria 24 ore di Le Mans! Guardala su Eurosport e @discoveryplusit con la diretta integrale, feed aggiuntivi on-board camera e live-timing di tutti i settori e le categorie, imm Vai su Facebook

