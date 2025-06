Dove vedere in tv Italia-Argentina Nations League volley 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di volley e vuoi scoprire dove seguire in tv Italia-Argentina nelle Nations League 2025, sei nel posto giusto! Tra emozioni, sorprese e nuovi protagonisti, questa partita promette spettacolo. Scopri orari, programmi e streaming per non perderti neanche un punto di questa sfida imperdibile, e lasciati coinvolgere da una delle sfide piĂą attese della stagione. Preparati a vivere ogni set come se fossi in campo!

Dici Argentina e pensi subito a Tokyo, il quarto di finale da incubo che ha spento il sogno dell’ Italia di Blengini. Di quella squadra non è rimasto granchĂ©, giusto il centrale di Perugia Loser e poco altro, ma la formazione di Marcelo Rodolfo Mendez, nuovo allenatore dell’ Itas Trentino, ha giĂ fatto vedere nelle prime sfide di questa VNL che il ricambio generazionale è meno indolore di quanto si possa pensare, e le due vittorie contro Francia e Canada lo stanno a dimostrare. Per l’ Italia di Fefè De Giorgi, dunque, è in arrivo un altro banco di prova importante, dopo i successi – non senza qualche patema – nelle sfide contro Bulgaria e Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Argentina, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

