Dove vedere in tv Cocciaretto-Ruse WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire dal vivo le emozioni delle semifinali del Libema Open 2025, non perdere l’occasione di scoprire dove e come vedere Elisabetta Cocciaretto contro Elena-Gabriela Ruse in TV, streaming e orari. Sabato 14 giugno alle 11.00, il Centre Court di ‘s-Hertogenbosch si prepara a vivere un duello imperdibile: ecco tutto quello che devi sapere per non perderti neanche un punto!

Sabato 14 giugno si disputeranno le semifinali del tabellone di singolare femminile dei Libema Open 2025 di tennis, torneo combined di categoria WTA 250 in corso sull’ erba outdoor di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi: in campo l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e la qualificata romena Elena-Gabriela Ruse. L’incontro di singolare femminile sarà il secondo del programma, che scatterà alle ore 11.00, sul Centre Court, ma inizierà comunque non prima delle ore 12.30: si tratterà del primo incrocio tra le due tenniste sul circuito maggiore, infatti non ci sono precedenti. La semifinale femminile tra Elisabetta Cocciaretto ed Elena-Gabriela Ruse sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà prevista su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cocciaretto-Ruse, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025: orario, programma, streaming

