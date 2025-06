Dove passa la Mille Miglia 2025 a San Lazzaro viabilità rivoluzionata

Il mondo delle auto d’epoca si accende a San Lazzaro, dove il 17 giugno la Mille Miglia 2025 farà il suo ingresso trionfale. La città si prepara a vivere un evento unico, con la viabilità rivoluzionata e un’atmosfera di pura emozione che coinvolge appassionati da tutto il mondo. Un’autentica celebrazione della storia e dello spirito di avventura che, tra motori rombanti e paesaggi mozzafiato, scriverà un nuovo capitolo indimenticabile.

San Lazzaro (Bologna), 14 giugno 2025 – Al via col rombo dei motori. La 1000 Miglia sbarca di nuovo a San Lazzaro: martedì 17 giugno Piazza Bracci farà da scenario all’arrivo della prima tappa: qui gli oltre 400 equipaggi, provenienti da 29 nazioni tra cui Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti e ovviamente Italia, arriveranno dopo un percorso davvero suggestivo che si articolerà attraverso Desenzano del Garda, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara. Prima di arrivare in Piazza Bracci, le prime auto sono attese attorno alle 20, la 1000 Miglia attraverserà il circuito cittadino lungo via Canova e via Repubblica per poi concludersi nell’area dove di solito si svolge il mercato alimentare del mercoledì e del sabato e dove avverrà il controllo orario ufficiale delle vetture di gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it