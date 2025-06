Dove c' era porta Figarola una mostra ripercorre la Cesena di una volta con lo sguardo di cinque fotografe

Dove un tempo si trovava Porta Figarola, porta storica di Cesena legata al mercato dei fichi, prende vita una mostra affascinante che cattura l'anima della città di un tempo attraverso gli occhi di cinque talentuose fotografe. Un viaggio tra passato e presente, tra memorie e sguardi contemporanei, pronto a svelare i segreti nascosti nel cuore di Cesena. Non perdere questa occasione unica di riscoprire la storia della tua città.

Forse non tutti sanno che davanti a via Manfredi, in pieno centro storico, una volta c'era porta Figarola, chiamata così perché ci si svolgeva il mercato dei fichi. Dal 1684 venne chiamata porta di Santa Maria e poi fu demolita nel 1867. Ora, dal 21 giugno al 5 luglio, all'ex bar Cristina, in via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Dove c'era porta Figarola una mostra ripercorre la Cesena di una volta con lo sguardo di cinque fotografe

Molti non sanno che davanti alla galleria, in via Manfredi, sorgeva la Porta Figarola, così detta perchè vi si teneva il mercato dei fichi e per l'abbondanza di questi nei campi qui di fronte. A questo monumento invisibile dedichiamo questa mostra, due settimane

