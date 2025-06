Douglas Luiz tagga Thuram nella sua storia…ma è quello sbagliato! La simpatica gaffe su Instagram

Una simpatica gaffe su Instagram ha regalato un sorriso ai tifosi: Douglas Luiz, dalla tournée statunitense con la Juventus, ha accidentalmente taggato Marcus Thuram invece di suo fratello Kephren. Un piccolo episodio che dimostra come anche i calciatori più seri possano cadere in errori divertenti, contribuendo a creare un’atmosfera più umana e autentica. E chissà se questa leggerezza porterà fortuna ai bianconeri nella nuova stagione...

Gaffe social per Douglas Luiz, che dal ritiro statunitense della Juventus ha taggato Marcus Thuram, invece che suo fratello Kephren. Simpatica gaffe per il calciatore della Juventus Douglas Luiz. Nonostante una stagione negativa, nella quale il brasiliano non ha rispettato le aspettative che si erano create attorno al suo conto, il centrocampista è partito con il resto dei suoi compagni per gli Stati Uniti. I bianconeri esordiranno nel Mondiale per Club contro l’Al Ain nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19. Nel frattempo i ragazzi di Tudor si stanno allenando nel West Virginia, godendosi un po’ di relax tra una sessione e l’altra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Douglas Luiz tagga Thuram nella sua storia…ma è quello sbagliato! La simpatica gaffe su Instagram

