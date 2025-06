Douglas Luiz Juventus da Torino assicurano | feeling mai sbocciato con Tudor il brasiliano può partire subito! Il retroscena

L'estate scorsa, Douglas Luiz aveva attirato l'attenzione della Juventus, sognando di lasciare l'Aston Villa per un grande ritorno in Italia. Tuttavia, i recenti retroscena svelano un feeling mai realmente sbocciato con l'attuale allenatore Tudor, aprendo la porta a possibili cambiamenti immediati. Torino svela nuovi scenari: il futuro del centrocampista brasiliano potrebbe essere piĂą breve del previsto, lasciando i tifosi curiosi di scoprire quale sarĂ il suo prossimo capitolo.

Douglas Luiz Juventus, da Torino assicurano: feeling mai sbocciato con Tudor in questi mesi, il centrocampista potrebbe partire subito! Il retroscena. Direttamente da Torino arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, centrocampista arrivato alla Juventus un’estate fa dopo l’ottima stagione all’ Aston Villa. Secondo quanto riportato da Tuttosport tra il brasiliano e Tudor il feeling non sarebbe mai sbocciato al punto che il mercato Juve potrebbe anche prendere in considerazione una sua cessione in estate qualora dovessero arrivare proposte allettanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com