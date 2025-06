Double infinity | tutto quello che sappiamo sul album dei big thief

Il panorama musicale internazionale si prepara a un nuovo capitolo con l’arrivo di "Double Infinity", il sesto album dei Big Thief. Dopo aver consolidato il loro successo e affrontato cambiamenti interni, la band americana si presenta ora come trio, portando freschezza e audacia alle proprie sonorità indie rock. Questo lavoro promette di essere un viaggio emozionale intenso e rinnovato, capace di lasciare un’impronta indelebile nel cuore degli ascoltatori e nel panorama musicale globale.

Il panorama musicale internazionale si arricchisce di una nuova uscita che promette di lasciare un segno importante nel mondo dell'indie rock. Dopo un periodo di attività intensa e progetti solisti, la band americana Big Thief annuncia il loro sesto album in studio, intitolato Double Infinity. Questa produzione rappresenta un punto di svolta e una rinascita per il gruppo, segnando il debutto come trio dopo l'uscita di uno dei membri storici. annuncio ufficiale e dettagli sulla pubblicazione. quando e dove sarà disponibile l'album. La data di rilascio è prevista per 5 settembre 2025, con la distribuzione tramite l'etichetta discografica 4AD.

