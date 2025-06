Dosi di cocaina nelle gomme dell’auto | patteggia tre anni di reclusione

In un caso che scuote la comunità di Novoli, Mirko Sebaste, 38 anni, ha scelto di patteggiare tre anni di reclusione e una multa di 12.000 euro, riconoscendo le sue responsabilità nel nascondere droga all’interno della propria auto. Un esempio lampante di come le azioni possono portare a conseguenze legali significative, e ci ricorda l’importanza di fare scelte responsabili per il bene della società.

NOVOLI - Tre anni di reclusione, più 12mila euro di multa, per aver trasformato la sua auto in un nascondiglio di droga ambulante. Così, Mirko Sebaste, 38 anni di Novoli, ha chiuso i conti con la giustizia attraverso il patteggiamento ottenuto dal suo avvocato Stefano Pati davanti alla giudice.

