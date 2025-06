Doppio omicidio a Villa Pamphili | arrestato in Grecia l’americano Rexal Ford

Dopo sei giorni di serrate indagini, il sospettato del brutale doppio omicidio a Villa Pamphili è stato catturato in Grecia. Rexal Ford, 46 anni, cittadino americano, si era rifugiato sull'isola di Skiathos nel tentativo di sfuggire alla cattura. L'arresto segna una svolta decisiva nel caso che ha sconvolto la comunità, sollevando interrogativi su motivazioni e possibili collegamenti. La vicenda si appresta a svelare nuovi capitoli.

Dopo sei giorni di intense ricerche, si è concluso con un arresto in Grecia il drammatico caso del doppio omicidio di Villa Pamphili. Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni, è stato fermato venerdì mattina sull’isola greca di Skiathos, dove si era rifugiato nel tentativo di confondersi tra i turisti. La cattura a Skiathos dopo una complessa indagine. L’uomo è accusato dell’omicidio di una bambina di 6-8 mesi e sospettato di aver avuto un ruolo anche nella morte della madre, entrambe trovate morte sabato 7 giugno nel celebre parco romano. Ford ha dichiarato agli investigatori che la piccola vittima “era sua figlia”, anche se, come ha precisato il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, “non ci sono al momento elementi scientifici per avere la certezza della relazione parentale”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Doppio omicidio a Villa Pamphili: arrestato in Grecia l’americano Rexal Ford

In questa notizia si parla di: doppio - omicidio - villa - pamphili

Doppio omicidio a Fano: Luca Ricci, sarà battaglia per evitare l’ergastolo - A Fano, il 50enne Luca Ricci, accusato del duplice omicidio di via Fanella avvenuto lo scorso giugno, affronterà un processo deciso a evitare l’ergastolo.

Fermato in Grecia dalla Polizia italiana, il presunto responsabile della morte della mamma e della figlia trovate a Villa Pamphili, a Roma, sabato scorso. È accusato di duplice omicidio. Il commento di Milo Infante Vai su X

Sarebbe stato rintracciato in Grecia, sull'isola di Skiathos, il presunto autore del duplice omicidio avvenuto a Roma, dove sabato scorso una donna e la sua bambina di pochi mesi sono state trovate senza vita all’interno di Villa Pamphili. La notizia è stata diffus Vai su Facebook

Giallo di villa Pamphilj, fermato uomo in Grecia: è un americano 46enne con precedenti; Doppio omicidio a Villa Pamphili: arrestato in Grecia l’americano Rexal Ford; Omicidio a Roma: donna e neonata trovate morte a Villa Pamphili. La possibile dinamica dei delitti e le ricerche fra le persone scomparse.

Giallo di Villa Pamphili: sospetto duplice omicidio, fermato in Grecia - Il procuratore Giuseppe Cascini parla del sospetto duplice omicidio a Villa Pamphili e della fuga dell'uomo fermato in Grecia. Lo riporta quotidiano.net

Villa Pamphili, il procuratore sul fermato: "Contro di lui robusti indizi per la morte della bimba" - La donna trovata senza vita con la bambina non è stata ancora identificata e non sono chiare le cause del suo decesso. Si legge su lastampa.it

Villa Pamphili, fermato in Grecia l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia: è un americano, si trovava a Skiathos - Il presunto assassino di madre e figlia trovate morte lo scorso sabato a Villa Pamphili è stato fermato dalla polizia in Grecia, a Skiathos. Scrive msn.com