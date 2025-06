Doppio furto a negozio sotto sequestro due arresti

Una notte di tensione a Pompei, dove un tentativo di furto ha rischiato di sconvolgere la calma del quartiere. Dopo sette mesi e mezzo di indagini, la svolta arriva con due arresti, segnando un importante passo avanti nella lotta contro il crimine. Gli agenti hanno sottolineato l'importanza della dedizione e del lavoro di squadra nel garantire sicurezza e giustizia alla comunitĂ . La vicenda dimostra come la determinazione possa fare la differenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbe forzato la serranda di un’attivitĂ commerciale di Pompei sottoposta a sequestro penale per commettere un doppio furto: a sette mesi e mezzo dai fatti, arriva la svolta con due arresti. Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare che ha portato un uomo in carcere e un altro ai domiciliari, ordinanza emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati gli agenti del commissariato di Pompei: i destinatari, dei quali non sono state rese note le generalitĂ , sono accusati di furto aggravato, per fatti commessi tra il 23 ed il 24 ottobre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Doppio furto a negozio sotto sequestro, due arresti

