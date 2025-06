Doppio blitz a Napoli degli attivisti di ' Ultima generazione' e ' Humanity in Focus'

Oggi Napoli si anima di protesta con un doppio blitz di attivisti di Ultima Generazione e Humanity in Focus. Con azioni simboliche, hanno messo sotto i riflettori le ingiustizie economiche e climatiche che ci circondano, iniziando dal supermercato come emblema invisibile di disuguaglianza, fino a Piazza Garibaldi, davanti al McDonald's, per richiamare l'attenzione sulla crisi globale. Un gesto forte per invitare tutti a riflettere e agire.

