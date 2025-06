Dopo quindici anni il Valdemone trasloca | il Festival internazionale di teatro di strada per la prima volta a Isnello

Dopo quindici anni, il Valdemone trasloca ad Isnello, portando il suo vibrante mix di teatro di strada, circo contemporaneo e musica in una splendida cornice siciliana. La 16ª edizione, in programma da venerdì 22 a domenica 24 agosto, segna un nuovo capitolo per questo festival iconico. La decisione di spostare l’evento rappresenta un passo importante per gli organizzatori come Mario Barnaba, Virgilio Rattoballi e Stefania Soldano, che puntano a sorprendere ancora una volta il pubblico con emozioni uniche.

La 16esima edizione del Valdemone, Festival internazionale di teatro di strada, circo contemporaneo e musica,  quest'anno si svolgerĂ a Isnello da venerdì 22 fino a domenica 24 agosto. La scelta di spostare l'evento rappresenta per Mario Barnaba, Virgilio Rattoballi e Stefania Soldano.

