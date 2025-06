Dopo De Bruyne si pensa a Lookman | l’Atalanta chiede 60 milioni

Dopo l'acquisto stellare di Kevin De Bruyne, l'Atalanta guarda al futuro con ambizione, puntando su Ademola Lookman. La richiesta di 60 milioni di euro riflette il valore del talento nigeriano e la volontĂ della societĂ di rafforzare la rosa. Un investimento che potrebbe cambiare le sorti del club nella prossima stagione, aumentando il fascino di un progetto sempre piĂą competitivo e ambizioso.

Dopo il clamoroso ingaggio di Kevin De Bruyne, che ha dato il via a un

