Dopo 11 anni l' Air Jordan 14 Ferarri torna a sfrecciare nei negozi

Dopo 11 anni, l’iconica Air Jordan 14 Ferrari torna a sfrecciare nei negozi, pronta a conquistare nuove generazioni di sneakerhead e appassionati di stile. Questa scarpa leggendaria, simbolo di velocità e prestigio, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Pronto a scoprire come un mito possa tornare in auge? La corsa è appena iniziata, e tu puoi essere tra i primi a viverla.

Come gran parte del mito legato a Michael Jordan, il finale è stato raccontato così tante volte da sembrare una leggenda, a meno che tu non stia guardando gli highlights. I Chicago Bulls del '97-98 sono a una sola vittoria dal conquistare il secondo three-peat nelle NBA Finals. Sotto di un punto contro gli Utah Jazz, con meno di mezzo minuto sul cronometro, chi ha la palla? Chi altri, se non Jordan. Resiste a una manovra difensiva.