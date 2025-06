Donne in marcia per prevenire i tumori al seno

Domenica, le strade di Bovisio si trasformeranno in un mare di colore fucsia, simbolo di speranza e solidarietà nella lotta contro il tumore al seno. L’associazione Cuore di Donna organizza la terza camminata non competitiva, “La prevenzione si fa strada”, un’occasione per promuovere salute, benessere e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Ritrovo alle 9.30 al parco di via Roma. Gli incassi saranno destinati a progetti di supporto e ricerca, contribuendo concretamente a fare la differenza.

Domenica le strade di Bovisio si coloreranno di fucsia grazie all'associazione Cuore di Donna che farà riversare per le vie del centro centinaia di partecipanti per la terza camminata non competitiva, "La prevenzione si fa strada" con lo scopo di lanciare un messaggio di salute e benessere e contribuire a diffondere l'importanza della prevenzione. Ritrovo alle 9.30 al parco di via Roma. Il contribuito minimo è di 5 euro. Gli incassi saranno utilizzati per la realizzazione di attività di prevenzione, sensibilizzazione e mutuo aiuto. Interverrà il dottor Franco Campagna, chirurgo plastico senologo.

BUONGIORNO MATTINO / Chiara Balista, padovana, ha scelto di asportare i seni e le ovaie per prevenire il tumore che aveva già visto far soffrire la nonna, il papà e la sorella. Oggi è referente per il Veneto dell’associazione abrcadabra Onlus e parla di tumori Vai su Facebook

