Donnarumma Juve è ancora tutto aperto Fumata nera per il rinnovo col PSG? Lo scenario per vedere il capitano della Nazionale a Torino

Donnarumma Juventus, un nome che fa sognare i tifosi bianconeri. Con ancora tutto aperto sulla questione rinnovo con il PSG, l’ipotesi di vedere il capitano della Nazionale indossare la maglia della Juve rimane viva. La fumata bianca non è arrivata, ma le trattative sono ancora in corso e il futuro del portiere azzurro potrebbe riservare sorprese... Scopriamo cosa ci riserva il mercato!

Donnarumma Juve, è ancora tutto aperto per l'arrivo in bianconero del capitano della Nazionale: i dettagli. Il calciomercato Juve osserva ancora con attenzione il futuro di Gianluigi Donnarumma, nome che resta in cima alla lista per la porta. Il portiere azzurro è attualmente in trattativa con il PSG per il rinnovo del contratto in scadenza nell'estate 2026, ma il dialogo tra le parti non ha ancora prodotto un'intesa definitiva. Come riportato da Gazzetta.it, la Juventus, in caso di fumata nera col club parigino, proverà a giocare le proprie carte per riportare Gigio in Italia.