donna uccisa a coltellate a tolentino vicino macerata in pieno giorno fermato il presunto killer

Una tragedia sconvolge Tolentino: una donna è stata brutalmente uccisa a coltellate nel cuore di un parco, in pieno giorno. Il presunto assalitore, dopo aver compiuto il gesto, ha atteso impassibile l’arrivo dei carabinieri, fermato poi sul luogo. Un episodio drammatico che scuote tutta la comunità, lasciando molte domande senza risposta e sottolineando ancora una volta la fragilità della sicurezza pubblica.

Una donna è stata accoltellata a morte in un parco a Tolentino, in provincia di Macerata. Il killer avrebbe atteso i militari su una panchina.

Una tragedia scioccante scuote Tolentino, dove una giovane donna è stata tragicamente uccisa a coltellate in pieno giorno.

Tolentino (Macerata), 14 giugno 2025 – Choc a Tolentino dove una donna è stata uccisa a coltellate sotto gli occhi dei passanti nel parco di via Bennaduci.

Una donna, stando alle prime informazioni si tratterebbe di una giovane, è stata uccisa a coltellate in strada in viale Bennaduci.

