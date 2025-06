Donna trans denuncia il medico dopo una visita | Mi ha detto | Ti devi vergognare di ciò che sei

Un episodio di grave disumanità scuote il mondo della sanità: una donna transgender denuncia un medico che, durante una visita, l’ha insultata e offesa, dicendole che “doveva vergognarsi” e che la sua identità non poteva essere definita da un certificato. Un caso che solleva importanti domande su rispetto, diritti e dignità umana. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che ha fatto scalpore.

Insultata e offesa durante una visita, donna transgender denuncia il medico: "Diceva che dovevo vergognarmi, che quello che sono non lo decide un certificato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donna - denuncia - medico - visita

Primario arrestato per violenza sessuale a Piacenza, un’altra donna denuncia molestie e abusi di Michieletti - Emanuele Michieletti, ex primario del reparto di Radiologia a Piacenza, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata.

Morta dopo liposuzione, medico indagato già a processo a Brescia. In altro caso la denuncia di una donna 'grappa come anestetico' #ANSA Vai su X

Violenta aggressione, l'ennesima, ai danni di un medico in un ospedale di Napoli: l’ultimo episodio all'ospedale Policlinico e, a farne le spese, è stato uno specializzando colpito con un violento schiaffo al volto dal marito della donna che stava visitando. Dopo Vai su Facebook

Donna trans denuncia il medico dopo una visita: Mi ha detto: Ti devi vergognare di ciò che sei; Giovanni Sgroi, il medico (e sindaco) arrestato per violenza sessuale: abusi su pazienti durante le visite; La visita si trasforma in violenza sessuale: condannato noto ginecologo.

Donna trans denuncia il medico dopo una visita: “Mi ha detto: Ti devi vergognare di ciò che sei” - Insultata e offesa durante una visita, donna transgender denuncia il medico: "Diceva che dovevo vergognarmi, che quello che sono non lo decide un ... Lo riporta fanpage.it

Roma, medico a donna transgender: “Ti devi vergognare”. Denunciato - “Io non adeguo la mia medicina a queste ideologie“, “tu sei un uomo e ti devi vergognare per come ti presenti“, “quello che sei non lo decide un certificato”, e poi ancora “non ho intenzione di farmi ... Riporta msn.com

"Ti devi vergognare". Medico insulta trans durante la visita - L'avvocato, che ha presentato denuncia in procura, ha detto: "Frasi discriminatorie gravi e inaccettabili" ... Si legge su romatoday.it