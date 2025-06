Donna litiga con dei ragazzi in strada | la gettano a terra e finisce in ospedale con trauma cranico

Un episodio di violenza scuote Fuorigrotta: una donna, aggredita da alcuni ragazzi in via Leopardi, finisce in ospedale con un trauma cranico. La tranquilla serata si trasforma in un incubo, suscitando sdegno e preoccupazione tra i cittadini. Il Prefetto condanna duramente l’episodio, definendolo “esecrabile gesto”. Una vicenda che richiede una risposta ferma e decisa da parte delle autorità . Continua a leggere.

Donna aggredita in via Leopardi a Fuorigrotta. Dei ragazzi l'hanno spintonata. Caduta a terra ha battuto la testa. Il Prefetto: "Esecrabile gesto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donna - ragazzi - terra - litiga

Cara figlia mia, certe volte mi vergogno di essere un uomo, per il solo fatto di appartenere allo stesso genere di coloro i quali, dopo un no di una Donna, si arrogano il diritto di usarle violenza. Sai, ci penso spesso, come uomo, come padre e come avvocato; se Vai su Facebook

Donna litiga con dei ragazzi in strada: la gettano a terra e finisce in ospedale con trauma cranico; Pozzuoli, donna aggredita brutalmente dal suo ex compagno: “Sono una sopravvissuta”; Milano, avvicina una ragazza in via Filzi e il fidanzato scatena la rissa: calci all'uomo anche quando è svenuto. Lite a sediate in via Padova.

Donna litiga con dei ragazzi in strada: la gettano a terra e finisce in ospedale con trauma cranico - Una donna è stata aggredita oggi pomeriggio a Fuorigrotta da un gruppo di ragazzi. Come scrive fanpage.it

Donna spinta a terra da ragazzi durante lite, ha trauma cranico - La vittima è una donna ed il tutto, secondo quanto rende noto il prefetto di Napoli, è accaduto in seguito ad una lite c ... Si legge su ansa.it

Ragazzina litiga per strada con donna e le dà un pugno in faccia - Si sono urtate involontariamente in viale Gorizia, nei pressi della Darsena dei Navigli a Milano, e una ragazzina di 15 anni ha dato un violento pugno in faccia a una donna di 56 anni che è stata ... Da ansa.it