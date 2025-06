Donna di 45 anni uccisa a coltellate | fermato l' ex marito L' orrore in pieno centro davanti a decine di passanti

Un tragico episodio scuote Tolentino, dove una donna di 45 anni è stata brutalmente uccisa a coltellate davanti agli occhi increduli dei passanti. L'ex marito è stato immediatamente arrestato, ma il dolore e lo sdegno per questa tragedia riecheggiano nella comunità. Un dramma che richiama l'attenzione sulla violenza di genere e sull’urgenza di interventi concreti per fermare questa spirale di violenza.

Una donna di 45 anni di origine albanese, madre di due figlie, è stata uccisa a coltellate in strada a Tolentino (Macerata). Il femminicidio è avvenuto poco dopo le 20 in viale. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna di 45 anni uccisa a coltellate: fermato l'ex marito. L'orrore in pieno centro davanti a decine di passanti

