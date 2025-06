Donald Trump ha rivelato che ha guadagnato 57 milioni di dollari dall’impresa criptovalute

L’ex presidente Donald Trump sorprende ancora una volta, rivelando di aver guadagnato quasi 60 milioni di dollari nel settore delle criptovalute. La sua recente dichiarazione mette in luce come anche figure di spicco possano trarre grandi benefici dalle risorse digitali. Ma cosa significa questa cifra per il mondo finanziario e le future opportunità nel crypto settore? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questa sorprendente crescita economica.

Donald Trump ha reso noto di aver ricavato quasi 60 milioni di dollari da una delle sue iniziative nel settore delle criptovalute, evidenziando i benefici che il presidente degli Stati Uniti ha tratto dal suo ingresso nel settore delle risorse digitali. Ieri, Trump ha dichiarato di aver ricavato un reddito di 57,4 milioni di dollari dal suo coinvolgimento con World Liberty Financial, un gruppo di criptovalute sostenuto insieme ai figli Donald Jr ed Eric. Solo la moneta meme lanciata all'inizio di quest'anno dal presidente, $TRUMP , ha fruttato circa 320 milioni di dollari in commissioni, anche se non è noto pubblicamente come tale importo sia stato suddiviso tra un'entità controllata da Trump e i suoi partner.

